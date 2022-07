Chinese huisvrouw verzon ruim tweehonderd artikelen op Wikipedia

Een Chinese huisvrouw heeft de afgelopen jaren ruim tweehonderd uit de duim gezogen artikelen over de Russische geschiedenis op Wikipedia geplaatst. Ze verzon tientallen plekken en veldslagen, meldt VICE

De Chinese schrijver Yifan bracht vorige maand aan het licht dat de informatie in de artikelen niet klopt. Hij deed op Wikipedia onderzoek voor zijn boek en kwam een artikel over een zilvermijn tegen. Hij kwam er door gesprekken met anderen achter dat de informatie was verzonnen: de auteur haalde passages aan die helemaal niet bleken te bestaan.