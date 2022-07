Griekse privacywaakhond geeft gezichtsscanbedrijf boete van 20 miljoen euro

Clearview AI verzamelt afbeeldingen van sociale media om een grote database van gezichten te creëren. Het bedrijf uit New York kan met deze database de identiteit van personen vaststellen. Clearview AI heeft eerder gezegd dat zijn database ruim twintig miljard afbeeldingen van gezichten bevat.

Het is niet de eerste keer dat Clearview AI een miljoenenboete opgelegd krijgt. De Italiaanse privacywaakhond GPDP gaf het bedrijf in maart eveneens een boete van 20 miljoen euro. In mei volgde een boete van 7,5 miljoen pond (ruim 8,8 miljoen euro) van de Britse toezichthouder ICO.