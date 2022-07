Toezichthouder ziet nog weinig grote knelpunten voor plaatsen van 5G-masten

Nederlandse providers krijgen in de praktijk niet te maken met grote problemen bij het vinden van geschikte plekken voor 5G-zendmasten, schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar Marktverkenning Antenne-opstelpunten ( pdf ). Wel ziet de toezichthouder enkele ontwikkelingen die tot weerstand kunnen leiden.

Voor het verder beschikbaar maken van het snellere 5G-internet moeten de komende jaren meer antennes worden geplaatst. Dat komt doordat er meer behoefte is aan capaciteit en dekking, meldt de ACM.

Providers vrezen dat het aantal masten achterblijft bij de vraag, wat de prijzen kan opdrijven. Volgens de aanbieders kunnen onder meer zorgen van burgers over de gezondheidsrisico's van 5G-antennes tot schaarste leiden. Ook zouden gemeenten soms geen duidelijk beleid hebben voor het plaatsen van masten of daar gebrekkig over communiceren.