550 vrouwen klagen Uber aan om aanranding door chauffeurs

Taxiapp Uber is in de Verenigde Staten aangeklaagd door 550 vrouwen die zeggen te zijn aangerand door Uber-chauffeurs. De vrouwen schrijven in de aanklacht ook over andere vormen van geweld, schrijft de BBC . Zo zouden sommigen van hen zijn gekidnapt en gestalkt.

Door: onze techredactie

Volgens de aanklacht wist Uber al sinds 2014 dat zijn chauffeurs vrouwen seksueel aanvielen, maar vond het taxiplatform het belangrijker om te focussen op de groei van het bedrijf dan op de veiligheid van klanten.

De rechtszaak is in San Francisco aangespannen door het advocatenbureau Slater Slater Schulman. De advocaten claimen dat de aanvallen tegen de vrouwen in meerdere Amerikaanse staten plaatsvonden. Het bureau onderzoekt naast de 550 bekende zaken nog eens 150 gevallen (seksueel) geweld door Uber-chauffeurs.

Een woordvoerder van Uber noemt aanranding "een vreselijke misdaad" en zegt tegen de BBC elke melding serieus te nemen. "Er is niets belangrijker dan veiligheid. Daarom heeft Uber nieuwe veiligheidsfuncties ontwikkeld en is het bedrijf transparanter over serieuze incidenten. We kunnen geen commentaar geven op lopende rechtszaken, maar we blijven veiligheid centraal stellen in ons werk."

