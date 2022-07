Nieuwe emoji's in de maak: een schuddend gezicht, een gans en duwende handen

Het Unicode Consortium, de non-profitorganisatie die emoji's goedkeurt en uitbrengt, heeft bekendgemaakt welke 31 emoji's waarschijnlijk in het komende jaar op telefoons verschijnen. Op de lijst staan onder meer een schuddend gezicht en duwende handen.

Ook zijn er een hand die van de zijkant naar links duwt en een hand die naar rechts duwt. Dit plaatje kan ingezet worden om iemand een halt toe te roepen, maar in combinatie werkt hij ook als high five. Verder zijn er drie nieuwe kleuren hartjes: lichtblauw, grijs en roze. Ook worden er nieuwe dieren toegevoegd. Het gaat om onder meer een eland, een ezel, een gans en een kwal.

Er komt ook een symbool voor wifi, want dat was er tot nu toe niet. Verder staan er plaatjes van een gemberwortel, een water en sambaballen op de rol.

De lijst van emoji's is nog niet goedgekeurd: dat gebeurt pas in september. Opvallend is dat er dit jaar slechts 31 emoji's op de planning staan. Dat zijn veel minder dan vorig jaar (112 nieuwe emoji's) en in 2020 (334 stuks).