Nieuwe Europese Vega-C-raket met succes gelanceerd

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft woensdagmiddag haar nieuwe Vega-C-raket gelanceerd. De opvolger van de Vega-raket uit 2012 brengt acht wetenschappelijke satellieten in een baan rond de aarde.

De raket steeg vanaf de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana op, nadat de lancering nog enkele keren op het laatste moment was uitgesteld. Door dichte bewolking was de lancering al snel niet meer te zien vanaf de aarde.