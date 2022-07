Apple en topontwerper Jony Ive stoppen samenwerking na dertig jaar

Apple en Jony Ive stoppen met hun jarenlange samenwerking. De topontwerper vertrok drie jaar geleden bij Apple om zijn eigen designbureau te starten, maar bleef binnen de techindustrie wel exclusief in opdracht van Apple werken. Daar komt nu een einde aan, meldt The New York Times

Ive was lange tijd de belangrijkste ontwerper bij Apple en werkte nauw samen met toenmalig directeur Steve Jobs. Ive bedacht grotendeels hoe de iPhones eruit moesten zien, kwam op het idee om Macs kleuren te geven, ontwikkelde de witte oordoppen en gaf later ook de Apple Watch vorm.

Nu het contract afloopt, wordt duidelijk dat de overeenkomst niet wordt verlengd. Volgens The New York Times hebben topmensen binnen Apple kritiek geuit over het geldbedrag dat aan Ive is betaald. Daarnaast bestaat er onvrede bij het bedrijf over het aantal Apple-ontwerpers dat naar LoveFrom is overgestapt.