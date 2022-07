Populair YouTube-kanaal Lofi Girl is terug na ban door valse auteursrechtenclaims

YouTube heeft deze week ten onrechte het muziekkanaal Lofi Girl offline gehaald na valse auteursrechtenclaims. Het kanaal is bekend om zijn livestream Lofi hiphop radio - beats to study to. Inmiddels zijn de streams van het account weer terug.

Door: onze techredactie

Lofi Girl heeft meerdere van dat soort streams, waar mensen naar muziek kunnen luisteren. Een van de streams die werd aangemerkt wegens het schenden van auteursrechten speelde de afgelopen twee jaar continu muziek.

De claims werden ingediend door FMC Music, een platenmaatschappij uit Maleisië. Nadat de makers van Lofi Girl een tegenclaim hadden ingediend, onderzocht YouTube de klacht van FMC Music handmatig. Toen bleek dat de maatschappij geen rechten over de muziek had.

YouTube bood op Twitter zijn excuses aan voor het abusievelijk offline halen van het kanaal. "We hebben bevestigd dat de claims onrechtmatig waren en dat het kanaal ten onrechte offline is gehaald", schrijft de dienst. "We hebben de blokkade opgelost en de video's hersteld. Het kan tot 48 uur duren voordat alles weer normaal werkt."

FMC Music zegt ook slachtoffer te zijn in dit verhaal. Een woordvoerder zegt tegen de lokale nieuwssite Malaysiakini dat hackers toegang kregen tot het YouTube-account van het label. Zij zouden daarna valse claims hebben ingediend. Het label heeft het incident aan YouTube gemeld.

Valse claims al langer een probleem op YouTube

Het gebeurt regelmatig dat valse claims worden ingediend bij YouTube, wat vaker leidt tot het sluiten van kanalen en het blokkeren van video's. Recent klaagde gameontwikkelaar Bungie nog een YouTube-gebruiker aan die bijna honderd valse claims over andere YouTube-kanalen had ingediend.

Ook Lofi Girl heeft er eerder mee te maken gehad. Het kanaal roept op tot een strenger doorlichtingsproces voor auteursrechtenclaims op YouTube. "Dit legt het onderliggende probleem op het platform weer bloot", meldt het kanaal op Twitter. "Het is 2022 en er zijn nog steeds talloze kleine makers die dagelijks te maken krijgen met valse claim op video's en livestreams."

