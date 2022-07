Apple mag iPhone 12 en 13 niet meer verkopen in Colombia

De iPhone 12 en iPhone 13 zijn niet meer te koop in Colombia. Apple zou voor zijn iPhone-modellen inbreuk maken op patenten van Ericsson op het gebied van netwerktechnologie, waaronder 5G. Een rechter in Colombia gaf Ericsson gelijk en blokkeerde de verkoop van bepaalde iPhone- en iPad-modellen.

Het Zweedse Ericsson heeft Apple in verschillende landen aangeklaagd vanwege patentbreuk, schrijft 9to5Mac. Volgens de website gaat Apple in beroep tegen de uitspraak van de Colombiaanse rechter, maar kan het bedrijf tot die tijd geen apparatuur met 5G verkopen in het land.