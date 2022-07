Twitter eist via de rechter dat Musk zich houdt aan overnamedeal

Twitter is dinsdag naar de rechter gestapt om Elon Musk te verplichten het bedrijf over te nemen voor 44 miljard dollar (ruim 43 miljoen euro). De miljardair heeft vrijdag weten dat hij afzag van de overname, waarover in april afspraken waren gemaakt.

Door: onze nieuwsredactie

Musk zei dat hij zich terugtrekt omdat Twitter niet reageerde op verzoeken om informatie over nep- of spamaccounts op het platform. De twee partijen bereiden zich voor op een taai juridisch gevecht.

De voorzitter van het bestuur van Twitter, Bret Taylor, tweette dinsdag dat het bestuur een rechtszaak heeft aangespannen bij de Delaware Court of Chancery "om Elon Musk verantwoordelijk te houden voor zijn contractuele verplichtingen."

Het gerechtshof in Delaware behandelt vaak zakelijke geschillen tussen de vele bedrijven die daar, net als Twitter, zijn gevestigd.

