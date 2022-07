Rusland gaat Nederlandse robotarm niet meer gebruiken in ruimtestation ISS

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos stopt in het ruimtestation ISS met het gebruik van de meterslange robotarm die in Nederland is gemaakt. Roscosmos-directeur Dmitry Rogozin gaat daar opdracht toe geven, melden Russische media.

Door: onze nieuwsredactie

De robotarm is geïnstalleerd op de Russische module van het ISS, het station dat Rusland, Europa, de Verenigde Staten en Japan samen beheren.

Roscosmos liet in april weten zich terug te trekken uit het ISS vanwege de westerse sancties, maar Rusland komt nog wel een jaar zijn verplichtingen na. Rusland levert onder meer brandstof voor het ISS en helpt om het ruimtestation in zijn baan te houden en botsingen met ruimtepuin te voorkomen.

De 11 meter lange robotarm kwam in juli vorig jaar aan op zijn nieuwe bestemming, waar hij onder meer ruimtewandelingen, inspecties en wetenschappelijke experimenten moet ondersteunen. Het werk aan de European Robotic Arm (ERA) begon in de jaren tachtig, maar de plannen werden meerdere keren gewijzigd en lanceringen werden keer op keer uitgesteld.

De ontwikkeling en de bouw van de arm hebben ongeveer 360 miljoen euro gekost. Nederland droeg zo'n 240 miljoen euro bij.

0:54 Afspelen knop Deze Nederlandse robotarm wordt de ruimte in gestuurd

Aanbevolen artikelen