Techbedrijf Nothing kondigt telefoon aan met transparante achterkant

Het jonge Britse merk Nothing heeft dinsdagmiddag zijn eerste smartphone aangekondigd. De Phone (1) valt op door een transparante achterkant met lampjes.

Nothing is een nieuw merk van Carl Pei, een van de oprichters van het inmiddels bekende telefoonbedrijf OnePlus. Het merk heeft tot nu toe alleen een setje draadloze oordoppen op de markt gebracht, eveneens met een transparant ontwerp.

De Phone (1) heeft een achterkant waar losse onderdelen van de telefoon doorheen te zien zijn. Belangrijker voor Nothing is de zogeheten Glyph Interface. Op de achterkant zijn negenhonderd ledlampjes aanwezig, die in specifieke patronen kunnen oplichten.

Zo zie je bijvoorbeeld wie er belt als bepaalde lampjes knipperen of wanneer je een melding ontvangt. Daarnaast laat het lichtstrookje achter de oplaadingang zien hoever de telefoon al is opgeladen.

De telefoon werkt verder met het besturingssysteem Nothing OS, gebaseerd op Android. Hij is voorzien van een Snapdragon 778+. Deze processor is vaak te vinden in telefoons van het middensegment. De Phone (1) biedt ondersteuning voor 5G en heeft een scherm van 6,55 inch met een ververssnelheid van 120 beelden per seconde.