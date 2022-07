De picture-in-picture-modus van de YouTube-app op de iPhone komt buiten de Verenigde Staten alleen beschikbaar voor betalende abonnees. Dat meldt YouTube maandag op een hulppagina. Met de modus kunnen mensen een video in een verkleind venster laten afspelen terwijl ze andere apps gebruiken.

In de VS kan iedereen, ook zonder betaald abonnement, video's van YouTube in een kleiner venster afspelen. Nederlanders zullen daarvoor een abonnement op YouTube Premium moeten afsluiten. Op Android was dat al langer zo. Het is niet duidelijk waarom het bedrijf een verschil tussen de landen maakt.

Een YouTube Premium-abonnement kost 11,99 euro per maand. Voor dat bedrag worden advertenties voor en tijdens video's uitgeschakeld, zijn video's te downloaden en kan worden gebruikgemaakt van muziekdienst YouTube Music Premium.

Mensen die picture-in-picture willen gebruiken, kunnen simpelweg een video starten en vervolgens de YouTube-app verlaten. Het geopende filmpje blijft in een venster doorspelen terwijl de gebruiker iets anders doet. Zo kun je bijvoorbeeld een video kijken terwijl je met iemand appt.