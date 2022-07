Google heeft de eigenaar van Tinder aangeklaagd in de Amerikaanse staat Californië. Google beschuldigt Match Group onder meer van contractbreuk. Het datingbedrijf zou een juridische strijd over het beleid van Googles appwinkel Play Store hebben uitgelokt.

In de aanklacht van Google staat dat Match Group niets wil betalen voor het gebruik van de Play Store. Dat zou ertoe leiden dat Match Group een bevoorrechte positie heeft ten opzichte van andere ontwikkelaars.

Appmakers moeten in de Play Store van Google gebruikmaken van Googles betaaldiensten en een deel van de inkomsten afdragen aan Google. Het techbedrijf eist nu een schadevergoeding van Match Group. Ook hoopt Google op een vonnis waarmee het de apps van Match Group uit de winkel kan verwijderen.

Match Group stapte zelf in mei naar de rechter. Het bedrijf beschuldigt Google van machtsmisbruik binnen zijn Play Store. De uitgever van apps als Tinder zegt dat Google verschillende Amerikaanse wetten schendt met regels over betalingen in de Play Store.

Het datingbedrijf heeft ook al een klacht ingediend bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Inmiddels heeft Google een aantal van zijn richtlijnen gewijzigd. Ook dragen sommige apps niet 30, maar 15 procent commissie af over aankopen via de Play Store.

Google zei eerder tegen NU.nl dat Match Group behoort tot de groep die 15 procent commissie moet betalen voor zijn diensten. "Als het bedrijf zich niet aan de regels van Google Play wil houden, kan het zijn diensten op andere manieren aan Android-gebruikers aanbieden", zei het bedrijf. "Bijvoorbeeld via andere appwinkels of via zijn website."