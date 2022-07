Een zogenoemde booster van ruimtebedrijf SpaceX is bij een test in de Amerikaanse staat Texas ontploft, bevestigt CEO van SpaceX Elon Musk.

Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Het raketonderdeel bleef ook na de explosie rechtop staan. Musk laat op Twitter weten dat wordt bekeken wat de schade is.

De eerste trap van het ruimtevaartuig, de zogeheten Super Heavy Booster 7, is een onderdeel met 33 raketmotoren. Een eerste trap is bedoeld om een raket vlak na de lancering de lucht in te stuwen.

De Super Heavy Booster 7 moet in de toekomst de tweede trap van het ruimtevaartuig Starship in een baan om de aarde brengen.

De tweede trap van Starship, waarmee duizenden satellieten van Starlink naar de ruimte vervoerd zullen worden, stond nog niet op de booster toen die ontplofte.

Starship is de hoogste raket die ooit gebouwd is. Musk hoopte dat de raket in juli voor het eerst een testvlucht in de ruimte zou maken. Maar dat is door de ontploffing onzeker geworden.