Een booster van ruimtebedrijf SpaceX is ontploft bij een test in de Amerikaanse staat Texas, bevestigt de CEO van SpaceX, Elon Musk. Op Twitter is ook een video van de ontploffing te zien. "Dit is niet goed. Het team bekijkt de schade", tweette Musk.

De eerste trap van het voertuig, de zogeheten Super Heavy Booster 7, is een onderdeel met 33 raketmotoren. Deze booster moet in de toekomst de tweede trap van het ruimtevaartuig Starship in een baan om de aarde brengen.

De tweede trap van Starship, waarmee duizenden satellieten van Starlink naar de ruimte vervoerd zullen worden, stond nog niet op de booster toen die ontplofte.

Starship is de grootste raket die ooit gebouwd is. Musk hoopte dat de Starship in juli voor het eerst een testvlucht in de ruimte zou maken, maar dat is door de ontploffing van de booster onzeker geworden.

Op de videobeelden is na de ontploffing een grote vuurbal te zien. Een uur later kwam er nog steeds rook uit de booster. Volgens website Gizmodo is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij de ontploffing.

De ontploffing gebeurde rond dezelfde tijd dat NASA en de Amerikaanse president Joe Biden het eerste door de James Webb-telescoop genomen kleurenbeeld lieten zien.

SpaceX brengt momenteel vrachten en astronauten van en naar het internationale ruimtevaartstation ISS, maar het doel van het bedrijf is om de kolonisering van de planeet Mars mogelijk te maken.

Starship moet het voertuig worden dat 'voet zet' op de rode planeet. Ook moet de raket commerciële vluchten naar de maan mogelijk gaan maken.