NASA heeft met de James Webb-ruimtetelescoop de scherpste infraroodfoto van het heelal ooit gemaakt. De plaat toont bijzonder veel details van SMACS 0723, een cluster van sterrenstelsels. De Amerikaanse president Joe Biden onthulde de foto maandagavond tijdens een korte bijeenkomst in het Witte Huis.

Duizenden sterrenstelsels, waaronder de zwakste signalen die ooit in het infrarood zijn waargenomen, zijn voor het eerst vastgelegd. Deze foto beslaat een deel van het heelal dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op een armlengte afstand houdt.

Het beeld werd in 12,5 uur vastgelegd door Webbs camera (NIRCam). Het is een samenstelling van foto's die op verschillende golflengten zijn gemaakt. De James Webb-telescoop kan met nieuwe technieken verder kijken en sneller beelden vastleggen dan de voorganger, de Hubble-ruimtetelescoop. Die deed soms weken over het maken van een foto.

De foto, genaamd Webb's First Deep Field, is gemaakt met de grootste ruimtetelescoop ooit gebouwd. De foto, genaamd Webb's First Deep Field, is gemaakt met de grootste ruimtetelescoop ooit gebouwd. Foto: ANP

Biden prijst NASA voor werk

Biden prees NASA voor het werk dat de organisatie heeft verricht waardoor de telescoop optimaal kan functioneren. "We kunnen naar plaatsen gaan waar nog niemand is geweest", zei de president.

De onthulling door Biden vormt het voorproefje voor de grote kosmische diavoorstelling van de telescoop die dinsdagochtend zal plaatsvinden. Wetenschappers gaan dan onthullen waar de Webb de afgelopen zes maanden naar heeft gekeken.