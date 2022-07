NASA's James Webb-ruimtetelescoop heeft de scherpste infraroodfoto van het verre heelal tot nu toe gemaakt. De foto, Webb's First Deep Field, toont bijzonder veel details van SMACS 0723, een cluster van sterrenstelsels.

De Amerikaanse president Joe Biden onthulde de foto maandagavond in het Witte Huis tijdens een korte bijeenkomst. De foto, gemaakt door de grootste ruimtetelescoop die ooit is gebouwd - toont "een afgelegen stuk hemel waar jonge sterrenstelsels nog maar zeshonderd miljoen jaar na de oerknal hun weg naar de hemel zoeken", schrijft The New York Times.

Duizenden sterrenstelsels - waaronder de zwakste objecten die ooit in het infrarood zijn waargenomen - zijn voor het eerst vastgelegd. Dit deel van het onmetelijke heelal beslaat een stuk hemel dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op een armlengte afstand houdt.

Het diepe veld, dat is vastgelegd door Webbs camera (NIRCam), is een samenstelling van beelden op verschillende golflengten, met een totale duur van 12,5 uur. Met deze techniek zijn diepten op infrarode golflengten bereikt die verder gaan dan de Hubble-ruimtetelescoop in weken kon vastleggen.

Voorproefje

Biden prees de NASA voor het werk dat de organisatie heeft gedaan waardoor de telescoop optimaal kan functioneren. ""We kunnen mogelijkheden waarnemen die nog niemand eerder heeft gezien", zei de president. "We kunnen naar plaatsen gaan waar nog niemand eerder is geweest."

De onthulling door Biden vormt het voorproefje voor de grote kosmische diavoorstelling van de telescoop die dinsdagochtend zal plaatsvinden, wanneer wetenschappers zullen onthullen waar de Webb de afgelopen zes maanden naar heeft gekeken.