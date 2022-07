Op WhatsApp is het mogelijk om emoji's op een bericht van iemand anders te plakken. Er zijn nu zes emoji's beschikbaar, maar binnenkort kan iedereen alle emoji's gebruiken van het toetsenbord. Dat schrijft Meta-directeur Mark Zuckerberg op Facebook.

Emojireacties zijn te gebruiken door een vinger ingedrukt te houden op een bericht. Vervolgens komen er zes plaatjes in beeld die je op dat bericht kunt plakken. Zo reageer je op een tekst zonder daarvoor een nieuw tekstbericht te hoeven sturen. Zie het als een like op Facebook of Twitter.

Op het moment is er de keuze tussen een duimpje omhoog, een hartje, een gezichtje dat huilt van het lachen, een verbaasd gezicht, een betraand gezicht en twee handen tegen elkaar. Binnenkort zijn ook alle andere emoji's beschikbaar.

Wanneer iedereen van de vernieuwde optie gebruik kan maken, is niet duidelijk. Zuckerberg schrijft dat de nieuwe emojireacties vanaf nu worden uitgebracht voor gebruikers. Het kan mogelijk wel een aantal weken duren voordat iedereen aan de beurt is.

In mei werden emojireacties voor het eerst toegevoegd aan WhatsApp. Mensen kunnen maximaal één emoji op een bericht plakken en de reacties verdwijnen als een bericht wordt verwijderd. Mensen kunnen het soort of het aantal reacties niet verbergen.