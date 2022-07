De Nokia 5710 XpressAudio is een telefoon met ruimte voor draadloze oordopjes in de behuizing. Als ze in de telefoon zitten, worden ze opgeladen.

De Nokia 5710 XpressAudio is een zogeheten featurephone. Dat betekent dat het geen smartphone is, maar een telefoon met een scherm en fysieke knoppen met nummers en letters.

Dit nieuwe toestel van fabrikant HMD Global valt op dankzij de toevoeging van draadloze oordoppen. Die worden opgeladen in de achterkant van het toestel, waar ze geplaatst zijn achter een schuifje. Ze laden op met de accu in de telefoon.

De oordoppen gaan zo'n vier uur mee op een volle lading. Ze ondersteunen ruisonderdrukking en werken met een ingebouwde mp3-speler en radio op de telefoon. Er is geen ondersteuning voor streamingdiensten op de Nokia 5710 XpressAudio. De oordoppen kunnen wel met andere bluetoothapparaten verbonden worden.

Verder ondersteunt de telefoon 4G en heeft hij een accu van 1.450 milliampère per uur. Daarmee moet hij volgens HMD Global weken meegaan op slaapstand. Het toestel verschijnt rond het begin van augustus voor 89,99 euro. HMD Global heeft nog geen specifieke datum bekendgemaakt.