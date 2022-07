Getest: De beste MacBook om te halen is níét de recente laptop met M2-chip

MacBooks zijn populair, maar duur en daarom is het niet altijd verstandig om het allernieuwste model te kopen. We zetten de beste aanraders van het moment op een rij.

Als beste getest: MacBook Air 2020 M1

De nieuwste MacBook Pro met M2-processor is sneller, maar ook een stuk duurder. Daarom blijft de MacBook Air met M1-chip in 2022 wat ons betreft de beste MacBook voor algemeen gebruik.

Het is een laptop voor gebruikers die graag een MacBook willen, maar geen al te hoge eisen aan de hardware stellen. Het apparaat heeft slechts 8 GB geheugen en een vrij kleine SSD van 256 GB, maar dat zal voor veel mensen geen groot probleem zijn.

Het scherm is - zoals we bij Apple vaker zien - geweldig en besturingssysteem MacOS werkt ook precies zoals we willen. De accuduur is verrassend lang. Op een volle lading kun je 14 uur webbrowsen.

Deze uitvoering is flink in prijs gedaald ten opzichte van Apples adviesprijs van 1.130 euro en is naast grijs ook verkrijgbaar in zilver en goud.

Een nieuwer alternatief: MacBook Pro 14 inch

De MacBook Pro van 14 inch heeft een beter scherm en meer aansluitpoorten. Het scherm maakt gebruik van zogeheten minileds, waardoor HDR-video's prachtig in beeld worden gebracht. Ook de processor is beter, waardoor hij op grafisch gebied sneller is.

De accuduur is met veertien uur gelijk aan bovenstaande Air, maar minder dan bij eerdere MacBook Pro's die negentien uur aantikten. Hoewel we hier het basismodel bespreken, zijn er duurdere, luxere uitvoeringen van de MacBook Pro te kiezen. Hierdoor kun je voor hardware kiezen die net zo snel is als de snelste Windows-laptops.

Voor wie een groot scherm wil: MacBook Pro 16 inch

De MacBook Pro van 16 inch heeft dezelfde voordelen als bovenstaande MacBook Pro van 14 inch. Hij is aanzienlijk sneller van de MacBook Pro van 13,3 inch. Hij heeft een beter scherm met miniled en ook meer aansluitpoorten.

Het scherm is groter, namelijk 16 inch, en juist omdat de schermkwaliteit erg goed is, is dat de grootste plus aan deze variant. Het beeld reageert af en toe wel wat traag, maar dat zal je in normaal gebruik niet heel erg opmerken. De accuduur van dertien uur is niet zo lang als we hadden verwacht. Wel is er een goede webcam van 1080p toegevoegd en is het geluid erg goed, al geldt dat beide ook voor de kleinere 14 inch-variant.

