Na maanden van onduidelijkheid is de kogel door de kerk: Elon Musk gaat Twitter definitief niet kopen. Wellicht is dit de start van een langdurige juridische kwestie over een overeenkomst die al vanaf het begin nogal wonderlijk was.

Musk deed bijna drie maanden geleden een overnamebod van 44 miljard dollar (ruim 41 miljard euro). Een vrij agressieve zet, want Twitter stond niet te koop. Het socialemediabedrijf weigerde in eerste instantie, maar accepteerde alsnog toen bleek dat Musk het geld bij elkaar kon krijgen.

De miljardair had grote plannen met Twitter. Hij zei dat het potentieel van Twitter niet optimaal wordt benut en dat hij wilde zorgen dat vrijheid van meningsuiting veel belangrijker wordt. Volgens Musk bepaalt Twitter te veel wat wel en niet gezegd mag worden. Hij hoopte geld te verdienen door meer gebruikers en betalende abonnees aan te trekken.

De overname leek in juni nog zo goed als rond. De raad van bestuur van Twitter keurde de koop goed en adviseerde aandeelhouders hetzelfde te doen. Maar langzaamaan begon Musk terug te krabbelen.

Spambots en nepaccounts zijn mogelijke uitweg voor Musk

Gedoe over het aantal nepaccounts en spambots hing als het zwaard van Damocles boven de deal. Musk trok begin mei in twijfel dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers op het platform uit spamaccounts bestaat. Hij denkt dat het eerder gaat om 20 procent.

De eigenaar van Tesla en SpaceX wilde eerst weten hoeveel bots er precies op Twitter aanwezig zijn. Afgelopen vrijdag liet Musk via zijn advocaten weten dat hij zich wilde terugtrekken uit de deal; Twitter zou informatie over het aantal bots hebben achtergehouden.

Twitter laat het er niet bij zitten. Het bedrijf heeft een advocatenbureau in de arm genomen om de aankoop alsnog af te dwingen. "Het bestuur is vastbesloten om de transactie te sluiten tegen de prijs en voorwaarden die we met meneer Musk hebben afgesproken", zegt Twitter-voorzitter Bret Taylor.

Musk lacht rechtszaak weg

Musk reageerde op Twitter nogal lacherig op de juridische plannen van het bedrijf. Naast vier foto's, waarop Musk steeds harder lacht, staat de tekst: "Ze zeiden dat ik Twitter niet kon kopen. Daarna wilden ze geen informatie over bots bekendmaken. Nu willen ze me dwingen om Twitter te kopen en moeten ze informatie over bots aanleveren in de rechtszaal."

Bij het tekenen van de overeenkomst spraken Musk en Twitter af dat als een van de partijen vanwege een specifieke reden alsnog van de deal zou afzien, het die partij op een boete van 1 miljard euro komt te staan. Zo zou Musk betalen als hij de financiering niet rondkrijgt. Het socialemediaplatform zou op zijn beurt betalen als er een andere koper werd gevonden of als de raad van bestuur aandeelhouders zou aanraden tegen het bod te stemmen.

Het lijkt er nu op dat Musk onder de deal uit probeert te komen zonder ook maar een cent te betalen. Hij doet dat door het afketsen van de deal te gooien op misleiding vanuit Twitter.

Lange strijd eindigt mogelijk in schikking

Experts voorspellen dat het een rommelige juridische strijd kan worden, die bovendien lang kan duren. Het wordt een lastig verhaal voor Musk, zo zeggen ze tegen Reuters. "Het is aan Musk om te bewijzen dat de spamaccounts niet alleen nep waren, maar dat ze ook significante gevolgen hebben voor de inkomsten van Twitter."

In het verleden oordeelden rechters in soortgelijke zaken vaker in het voordeel van de verkoper, wat in dit geval dus Twitter zou zijn. Maar veel bedrijven kiezen ervoor om uiteindelijk te schikken met degene die de overname wil doen, om zo onzekerheid bij werknemers, klanten en leveranciers weg te nemen.

Waarschijnlijk duurt het maanden voordat bekend is wie aan het langste eind zal trekken in de juridische strijd. Musk kennende zal hij zijn volgers ongetwijfeld op de hoogte houden via Twitter.