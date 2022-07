De Amerikaanse raketmotorenfabrikant Aerojet Rocketdyne schikt voor 9 miljoen dollar(zo'n 8,8 miljoen euro) in een rechtszaak over cybersecurity. Aerojet zou miljarden aan overheidssteun hebben ontvangen, maar volgens een oud-werknemer heeft het bedrijf daarvoor wel gelogen over de staat van zijn cybersecurity.

Aerojet maakt raketmotoren voor onder meer raketten en satellieten van NASA. Tussen juli 2013 en september 2015 zou het bedrijf meer dan 2,6 miljard dollar aan overheidssteun hebben ontvangen, onder meer van NASA en het ministerie van Defensie.

Maar in die overeenkomsten heeft Aerojet misleidende informatie gegeven over de staat van zijn cyberbeveiliging, zegt de oud-werknemer Brian Markus. Hij werd in 2013 aangenomen als cybersecurityspecialist, nadat het bedrijf te maken kreeg met een cyberaanval.

Vervolgens kreeg Markus naar eigen zeggen minder budget en personeel dan hem was beloofd. Het bedrijf zou tegenover het bestuur hebben verzwegen dat niet aan de benodigde cybersecurityregels werd voldaan.

In april kwamen Markus en Aerojet tot een overeenkomst. Nu is de schikking goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Justitie . Als onderdeel van de overeenkomst ontvangt de klokkenluider zelf ook 2,61 miljoen dollar.

Aerojet bekent met het bereiken van de schikking geen schuld aan misleiding. Het bedrijf zegt veel gedetailleerde informatie over de staat van zijn cybersecurity te hebben gedeeld met overheidsinstanties.