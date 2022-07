Elon Musk staakt zijn poging tot overname van Twitter, maakte hij vrijdag bekend. De miljardair en het sociale medium waren eerder een overnamebedrag van 44 miljard dollar (43 miljard euro) overeengekomen.

Met zijn mededeling maakt de rijkste persoon van de wereld een einde aan de onzekerheid en speculaties over de deal die hij in april met Twitter sloot.

Musk stelde de overname uit nadat het socialemediabedrijf niet kon bewijzen dat valse accounts minder dan 5 procent van het totale aantal gebruikers uitmaakten. Het platform reageerde niet op verzoeken om informatie over het aantal nep- en spamaccounts te delen.

"Twitter schendt meerdere bepalingen van die overeenkomst en lijkt valse en misleidende verklaringen te hebben afgelegd, waarop de heer Musk heeft vertrouwd bij het aangaan van de fusieovereenkomst", melden de advocaten van Musk.

Musk bood in april ruim 54 dollar per aandeel Twitter, maar in de langetermijnhandel is de waarde van de aandelen met 7 procent gekelderd.

Musk moet nu boete van miljard dollar betalen

Volgens de voorwaarden van de deal moet Musk een boete van 1 miljard dollar betalen als hij afziet van de overname. Zijn besluit zal waarschijnlijk ontaarden in een langdurige rechtszaak tegen het zestien jaar oude bedrijf uit San Francisco.

In juni gaf Twitter Musk toegang tot een databank met ruwe gegevens over honderden miljoenen dagelijkse tweets. Het bedrijf is vastbesloten om Musk aan de gemaakte afspraken te houden. Het zal juridische stappen zetten om dat te bewerkstelligen, beloofde Twitter-topman Bret Taylor in een tweet.