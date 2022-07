NASA heeft stevige kritiek geleverd op Rusland, omdat drie Russen aan boord van het ruimtestation ISS poseerden met een vlag die wordt gezien als anti-Oekraïne-propaganda. Op foto's is te zien hoe de Russische kosmonauten vlaggen omhooghielden van Luhansk en Donetsk, twee regio's in Oost-Oekraïne die zijn binnengevallen door de Russen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zegt het gedrag van de Russen sterk af te keuren, schrijft SpaceNews. Volgens NASA is het ISS geen plek om politieke steun voor een oorlog tegen Oekraïne uit te spreken.

"Dat is fundamenteel in strijd met de belangrijkste functie van het ruimtestation, waaraan vijftien landen deelnemen: het bevorderen van de wetenschap en het ontwikkelen van technologie voor vreedzame doeleinden", aldus de organisatie.

Op 4 juli deelde de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos de foto's van de kosmonauten met de vlaggen. In een verklaring van de organisatie op Telegram stond dat Roscosmos en de astronauten de "Bevrijdingsdag" in Luhansk vierden.

Het bericht kwam een dag nadat Rusland de stad Lysychansk had ingenomen. Dat was de laatste grote stad in Luhansk die nog in handen was van Oekraïne.

Normaal gesproken geen politiek in het ISS

Het gebeurt niet vaak dat NASA zich zo publiekelijk uitspreekt tegen een van zijn partners. In juni reageerde NASA-topman Bill Nelson nog kalmerend toen hem werd gevraagd naar het effect van de oorlog op het ISS.

"Er zijn Russische kosmonauten en Amerikaanse astronauten aan boord", zei hij op een persconferentie. "Ze zijn allemaal zeer professioneel, net als de grondstations in Houston en Moskou. Ondanks de tragedies die dankzij president Poetin in Oekraïne plaatsvinden, staat de internationale samenwerking als een huis."

Aan boord van het ISS is normaliter geen plek voor politiek of religie. "Dat moet iedereen voor zichzelf weten", zei de Nederlandse astronaut André Kuipers in maart tegen NU.nl. Hij verbleef zelf 204 dagen aan boord van het station. "Als je over die onderwerpen praat, krijg je splitsingen. Dus aan boord praat je over andere dingen: sport, kinderen, de wetenschap."