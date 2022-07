Het delen van persoonsgegevens met als doel om iemand te intimideren, ook wel doxing genoemd, wordt strafbaar. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) heeft daarvoor vrijdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het voorstel wordt aangenomen, kan doxing leiden tot een celstraf van maximaal een jaar.

Onder doxing valt bijvoorbeeld het delen van adresgegevens in chatgroepen of op sociale media om iemand bang te maken. Het zijn vaak hulpverleners, politici, journalisten en agenten die met deze praktijken te maken krijgen.

Eerder dit jaar gebeurde dat bijvoorbeeld bij schrijver en presentator Marcel van Roosmalen, nadat hij een satirische column over FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren had voorgelezen. Hij ontving daarna veel bedreigingen en kreeg een NSB-vlag in de brievenbus. Ook het thuisadres van D66-leider Sigrid Kaag werd begin dit jaar op Twitter gedeeld.

Doxing speelt ook op andere niveaus in de samenleving. De overheid geeft het voorbeeld van iemand die een foto en het telefoonnummer van een ex-partner op een online forum zet om diegene vrees aan te jagen.

Minister Yesilgöz-Zegerius noemt het onacceptabel dat privégegevens worden verspreid om iemand angst aan te jagen. "Met dit wetsvoorstel trekken we dan ook een grens: iedereen kan slachtoffer worden van doxing en moet daartegen kunnen worden beschermd."

Jaar cel of boete van 9.000 euro

Mensen die zich schuldig maken aan doxing, riskeren uiteindelijk maximaal een jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 9.000 euro.

Beoordeling door de Tweede Kamer is een van de laatste hordes die nog genomen moet worden voordat doxing wettelijk strafbaar is, al lijkt er weinig tegenstand meer te komen. Vorig jaar werd een ingediende motie alleen door Forum voor Democratie niet gesteund.

De wet is al sinds vorig jaar juli in de maak. In februari werd het voorstel naar de Raad van State gestuurd om de juridische haalbaarheid te keuren.

Andere vormen van intimiderend gedrag, zoals stalking en bedreiging, waren al strafbaar. Met dit wetsvoorstel wordt het voor internetplatforms duidelijk dat zij moeten optreden tegen doxing, door berichten te verwijderen of te blokkeren. Ook kan de politie eerder ingrijpen, schrijft de overheid.