Twee kinderen in de Verenigde Staten zijn om het leven gekomen door een trend op TikTok. Hun ouders klagen het sociale medium aan, meldt The New York Times.

De meisjes van acht en negen jaar oud zouden hebben meegedaan aan de zogenoemde blackout challenge. Daarbij proberen deelnemers zo lang mogelijk hun adem in te houden, vaak met flauwvallen tot gevolg. Soms zijn de gevolgen echter ernstiger.

De ouders hebben TikTok aangeklaagd, omdat het platform kinderen naar gevaarlijke video's zou leiden. Bovendien zou TikTok weten hoe verslavend de app is voor kinderen, stellen de ouders.

Het is overigens niet de eerste keer dat TikTok wordt aangeklaagd vanwege de blackout challenge. Dat gebeurde in mei ook al, nadat een tienjarig meisje uit de Verenigde Staten overleed. Eerder zou ook al een tienjarig meisje uit Italië zijn overleden na het meedoen aan de challenge.

TikTok stelt dat de blackout challenge helemaal geen trend is geweest op het sociale medium en dat zulke video's direct worden verwijderd. Daarnaast zegt het platform mee te leven met de ouders van de overleden kinderen.