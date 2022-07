Netflix heeft ruimtelijke audio toegevoegd aan enkele van zijn series en films. Het gaat onder meer om het vierde seizoen van Stranger Things.

Netflix maakt hiervoor gebruik van geluidstechnologie van Sennheiser, zo heeft de Duitse fabrikant donderdag aangekondigd. Daarmee wordt het geluid zo aangepast dat het lijkt alsof het uit de hele ruimte om je heen komt.

Abonnees hoeven niet over een speciale geluidsinstallatie te beschikken om naar de ruimtelijke audio te kunnen luisteren. Volgens Netflix werkt de technologie op televisie, koptelefoon, tablet of laptop.

Gebruikers hoeven de nieuwe mogelijkheid niet in te schakelen, maar maken er automatisch gebruik van. Naast het vierde seizoen van Stranger Things, is de ruimtelijke audio ook toegevoegd aan de serie The Witcher en de film Red Notice. Het is de bedoeling dat het in de toekomst aan meer series en films wordt toegevoegd.