De kleine maansatelliet CAPSTONE heeft weer contact met het grondstation van NASA. Het lukte de ruimtevaartorganisatie om de communicatie na een stilte van bijna 24 uur te herstellen.

NASA meldt dat de ontvangen gegevens van CAPSTONE erop wijzen dat de satelliet in goede staat verkeert. Het team achter de satelliet weet nog niet wat de precieze oorzaak van de problemen was en doet daar nog onderzoek naar.

CAPSTONE verloor net na het verlaten van de baan rond de aarde het contact met NASA. De satelliet is onderweg naar de maan, waar het onderzoek gaat doen naar een nooit eerder afgelegde baan rond de maan. NASA wil onderzoeken of die baan geschikt is voor een klein ruimtestation, waar astronauten kunnen aanmeren voorafgaand aan en na een bezoek aan de maan.

Nu de verbinding is hersteld, kan CAPSTONE zich klaarmaken voor de volgende manoeuvre. Want hoewel de satelliet al op weg is naar de maan, moet de positie nog iets gecorrigeerd worden om CAPSTONE in de juiste baan rond de maan te krijgen.