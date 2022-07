China vormt op lange termijn een grote dreiging voor de economische en nationale veiligheid, zeggen de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI en de Britse geheime dienst MI5. De Chinese overheid bemoeit zich met behulp van technologie onder meer met politieke verkiezingen, schrijft de BBC.

MI5 zegt dat de aanpak van Chinese activiteit het afgelopen jaar is verdubbeld. De komende tijd wordt weer een verdubbeling verwacht. Er is niet gezegd hoeveel werk de geheime dienst precies heeft aan het tegenhouden van Chinese cyberdreiging.

Topmannen van de FBI en MI5 spraken samen in Londen voor een zaal met directeuren van bedrijven en hooggeplaatste figuren van universiteiten. Volgens The Wall Street Journal zei FBI-directeur Christopher Wray dat de Chinese overheid van plan is om westerse technologie te stelen. "Dat willen ze gebruiken om jullie zaken te onderdrukken en de markt over te nemen", zei hij.

De twee mannen zeiden dat China wereldwijd een gecoördineerde campagne op touw heeft gezet om toegang te krijgen tot belangrijke technologie. De FBI zegt elke dag twee nieuwe contraspionageonderzoeken te starten.

Het is bijzonder dat de belangrijkste mannen van de FBI en MI5 een toespraak gaven. "Het is de eerste keer dat we samen een publiek podium delen", zei MI5-hoofd Ken McCallum. "Dat doen we om een zo helder mogelijk signaal af te geven over een gezamenlijke uitdaging, en die heet China."

Zorgen om vrijheid van Taiwan

Wray haalde ook Taiwan nog aan. Dat land wordt door China gezien als een afvallige provincie en er zijn zorgen dat China het land probeert te claimen. "Als dat gebeurt, zal dat een van de verschrikkelijkste economische verstoringen zijn die de wereld ooit heeft gezien", zegt de FBI-directeur. In Taiwan worden veel onderdelen gemaakt voor apparaten van westerse bedrijven.

"China was veel te lang geen topprioriteit", zegt Wray. "Maar ze vliegen nu niet meer onder de radar." Met de toespraak proberen de twee meer aandacht te krijgen voor de dreiging. Ook adviseren ze bedrijven hun beveiliging aan te scherpen waar het kan.

Het gaat ver om banden met China te verbreken, vindt MI5. "De Chinese bevolking vormt een vijfde van de wereldbevolking en er loopt enorm veel talent dat mondiale problemen aanpakt. We richten ons op de risicovolle situaties."