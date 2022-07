Als het aan de Ierse privacytoezichthouder DPC ligt, gaat Europa het Meta verbieden om gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten te sturen. Een mogelijk gevolg daarvan is dat Meta-apps als Facebook en Instagram deze zomer tijdelijk niet te gebruiken zijn in Europa, schrijft Politico donderdag.

De DPC heeft een bericht met een voorlopig besluit naar andere Europese privacytoezichthouders gestuurd. Daarin staat dat de Ierse waakhond het Meta wil verbieden om data van Europese gebruikers met de VS te delen. De andere toezichthouders hebben een maand de tijd om op het voorstel te reageren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevestigt tegen NU.nl bericht te hebben gekregen van de DPC, maar kan geen uitspraken doen over de inhoud van het besluit.

"Hoe het normaal gesproken gaat, is dat de toezichthouder die leidend is het voorlopige besluit voorlegt aan andere toezichthouders", zegt een woordvoerder van de AP. "Die kijken dan of ze het ermee eens zijn. Als er bezwaren zijn, komt er een tweede versie."

In 2020 werd het zogeheten Privacy Shield door het Hof van Justitie van de Europese Unie nietig verklaard. Met de regeling konden data uitgewisseld worden tussen Europa en de VS. Maar het hof vond dat persoonsgegevens in de VS minder goed beschermd zijn dan in Europa.

Meta en andere bedrijven maken nu gebruik van een modelcontract om toch informatie te kunnen uitwisselen. Maar daar kan Meta ook geen gebruik meer van maken, schrijft Politico.

Meta heeft 'absoluut geen plannen' voor vertrek

Als de toezichthouders zich achter de DPC scharen, kan dat betekenen dat Facebook en Instagram binnenkort tijdelijk niet bruikbaar zullen zijn in Europa. In elk geval tot er een alternatief is voor het Privacy Shield, waar achter de schermen al een tijdje aan wordt gewerkt.

Het mogelijk tijdelijk verdwijnen van Meta-apps uit Europa komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het bedrijf liet in februari aan NU.nl weten "absoluut geen plannen" te hebben om uit Europa te vertrekken. Wel uitte het bedrijf bezorgdheid over het uitblijven van nieuwe afspraken over data-uitwisseling tussen Europa en de VS.

In een jaarverslag schreef Meta zelf al dat het bedrijf zijn diensten mogelijk niet meer kan aanbieden in Europa als er geen oplossing komt. Facebook zei toen al dat die stap "een verwoestende impact" kan hebben op het bedrijf. De onderneming is afhankelijk van gebruikersgegevens om gerichte online advertenties aan te kunnen bieden.