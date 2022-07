Apple is van plan om een Apple Watch uit te brengen die is gericht op mensen die extreme sporten beoefenen, schrijft het doorgaans goed ingevoerde Bloomberg. De Watch krijgt daarvoor een stevigere behuizing en een groter scherm.

Naar verwachting brengt Apple in het najaar verschillende modellen van de Apple Watch uit. Naast een reguliere Apple Watch Series 8 met een scherm van 1,9 inch (zoals de huidige Series 7 ook heeft), wordt er ook een stevigere versie voor buitensporters verwacht. Die krijgt een groter scherm van 2 inch, zeggen bronnen.

Het scherm zou een resolutie van 410 bij 502 pixels krijgen. Meer ruimte op het scherm moet ervoor zorgen dat de Watch meer fitnessdata kwijt kan.

Daarnaast zou de Watch voor extreme sporten een sterkere behuizing krijgen, die is gemaakt van een stevige metaalsoort. De reguliere Watches zijn gemaakt van aluminium. Ook het scherm zou beter tegen een stootje kunnen.

Verder is de Watch naar verluidt voorzien van een grotere accu. Dat komt van pas voor mensen die lange duursporten beoefenen. Daarvoor zijn huidige Watches niet in alle gevallen geschikt.

Apple heeft officieel nog niets over de nieuwe Apple Watch aangekondigd. Dat doet het bedrijf vaak in september, samen met de presentatie van de nieuwe iPhones. Geruchten over de Watch zijn er al wel. Zo wordt gezegd dat de nieuwe wearables een thermometer krijgen, zodat ze koorts kunnen vaststellen.