Met een beperking thuis sporten en overstappen van iOS naar Android. Dit zijn de apps van de week.

Uniek Sporten

De nieuwe app Uniek Sporten is gemaakt voor mensen met een beperking, die thuis willen sporten. De app heeft meer dan vierduizend oefeningen voor verschillende niveaus. Zowel om te trainen als om te ontspannen.

Met de app wil Fonds Gehandicaptensport mensen met verschillende doelen ondersteunen. Zij die nog niet sporten, maar dat op een laagdrempelige manier willen uitproberen, vinden in de app oefeningen met duidelijke uitleg via animaties en video's. Ook is de app bedoeld voor mensen die al wel regelmatig sporten, maar dat ook eens thuis willen doen zonder toegang tot apparaten. Daarnaast kan de app worden gebruikt door mensen die na een revalidatietraject willen werken aan spieropbouw.

Als je toch hulpmiddelen nodig hebt, biedt de app informatie over waar je deze kunt lenen of aanschaffen. Ook kun je in contact komen met anderen die een soortgelijke beperking hebben, voor tips en inspiratie. Met deze andere sporters zijn ook uitdagingen aan te gaan, zoals wie het eerste een bepaald aantal calorieën kan verbranden.

Download Uniek Sporten voor Android of iOS (gratis).

101 Zo werkt 'Uniek Sporten'

Loss-App

Loss-App is gemaakt voor ouders die tijdens de zwangerschap of vlak daarna hun baby zijn verloren. Deze mensen kunnen volgens de makers van de app niet altijd op begrip van de buitenwereld rekenen. Loss-App moet helpen met het leren leven met dit verlies.

In de app is onder andere medische en praktische informatie te vinden, maar ook oefeningen die helpen met negatieve gedachten die je mogelijk hebt. Deze oefeningen zijn voor jezelf in te vullen, of te delen op een Moodwall, zodat andere mensen er mogelijk iets van kunnen leren.

Het is in de app namelijk mogelijk om in contact te komen met andere mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Word je vrienden met elkaar, dan kun je elkaars Moodwall bekijken. Daar vullen ouders ook dagelijks in hoe het met ze gaat. In een grafiek is dan te zien hoe dat in de loop van de tijd verandert.

Download Loss-App voor Android of iOS (gratis).

122 Zo werkt 'Loss'

Switch to Android

Google heeft een app in de App Store geplaatst voor mensen die willen overstappen van iOS naar Android. De app heet Switch to Android en was eerder enkel te gebruiken met een Google Pixel-telefoon. Nu is de app te gebruiken met alle smartphones die op Android 12 of een nieuwere versie van het besturingssysteem draaien.

Met de app is het mogelijk om data draadloos tussen je oude en nieuwe toestel over te zetten. Dat gaat om je contacten, agenda-afspraken, foto's en video's. Je kunt zelf kiezen welke onderdelen je mee wil nemen. Apps worden niet overgezet, dus die moet je handmatig downloaden.

De app leidt je ook door enkele instellingen heen. Bijvoorbeeld hoe je iMessage moet uitzetten, zodat je geen sms'jes mist. Om te starten scan je een QR-code op de iPhone met je nieuwe Android-smartphone.

Apple heeft in de Play Store ook een Move to iOS-app voor mensen die juist willen overstappen van Android naar iOS.

Download Switch to Android voor iOS (gratis).