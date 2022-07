De smartphone is een belangrijk onderdeel van het leven geworden, dus je wil niet dat iemand daar ongemerkt toegang toe krijgt. Dit zijn de belangrijkste tips om te voorkomen dat hackers je telefoon kraken.

Als hackers eenmaal in je telefoon zitten, kunnen ze veel schade aanrichten. Ze kijken mee met wat je typt en krijgen zo mogelijk toegang tot al je accounts. Ze gebruiken informatie over jou om identiteitsfraude te plegen, of krijgen toegang tot je bankrekening en kunnen zo geld buitmaken.

Het belangrijkst is dat je het hoofd koel houdt als je door een onbekende persoon wordt gebeld of gemaild en nooit wachtwoorden deelt of verdachte bestanden downloadt. Maar er zijn meer maatregelen die hackers buiten de deur houden.

Hou je telefoon up-to-date

Een van de beste dingen die je kunt doen, is je telefoon up-to-date houden. Fabrikanten brengen regelmatig updates uit die de beveiliging aanscherpen en je beschermen tegen de nieuwste hackmiddelen. Stel updates dus niet te lang uit als je een melding krijgt, maar laat je smartphone gelijk bijwerken.

Je kunt op elk moment controleren of jij de nieuwste update draait. Op je iPhone ga je dan naar 'Algemeen' en vervolgens 'Software-update', op Android-telefoons kijk je in de instellingen bij 'Systeem' of 'Software-update'.

Bescherm je informatie

Het is altijd verstandig om zoveel mogelijk informatie over jezelf privé te houden. Hackers gebruiken vaak openbare informatie om je op te lichten: doordat ze veel over je weten, lijken ze betrouwbaar. Ook kunnen ze er identiteitsfraude mee plegen, je wachtwoorden ontfutselen door bijvoorbeeld je geheime vraag goed te beantwoorden, of accounts overnemen en zo in je telefoon komen.

Een van de beste manieren om je accounts te beveiligen, is tweestapsverificatie. Je krijgt dan een code via sms of een authenticatieapp als je ergens probeert in te loggen. Zonder die code kunnen hackers je account niet in, zelfs niet als ze je wachtwoord weten. Bij de meeste grote apps kun je dit inschakelen in de instellingen.

Maar je moet niet alleen denken aan hackers die via digitale middelen informatie ontfutselen. Zorg ervoor dat je telefoon goed vergrendeld is, zodat iemand niet zomaar binnenkomt als je telefoon is gestolen. Ook is het verstandig om pop-ups in je vergrendelingsscherm uit te schakelen, anders kan een dief gewoon meelezen met al die apps die berichten tonen op je startscherm. Op Android gaat dit via 'Beveiliging en locatie' en 'Voorkeuren schermvergrendeling', op iPhone ga je naar 'Meldingen'.

Gebruik een veilige internetverbinding

Tot slot moet je altijd zeker weten dat je veilig internet gebruikt, zodat je niet kan worden afgeluisterd. Gebruik niet zomaar een openbaar wifinetwerk, bijvoorbeeld in een café, want die verbindingen zijn vaak niet goed beveiligd. Doe je het toch, maak dan in ieder geval geen gebruik van cruciale diensten, zoals internetbankieren.

Je zou kunnen overwegen om je te abonneren op een VPN-dienst. Je internetverkeer gaat dan via een versleutelde tunnel naar een VPN-server, zodat alles wat je doet ook echt privé blijft.