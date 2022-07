De Britse concurrentiewaakhond Competition and Markets Authority (CMA) is een onderzoek gestart naar de overname van gameontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft, meldt de toezichthouder woensdag.

Microsoft maakte begin dit jaar bekend dat het gameontwikkelaar Activision Blizzard voor 68,7 miljard dollar (zo'n 67,5 miljard euro) overneemt, de duurste overname in de game-industrie tot nu toe.

De gameontwikkelaar is onder meer bekend van games als Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot en Tony Hawk. De overname moet nog wel worden afgerond. Dat kan nog tot juni 2023 duren.

De CMA heeft aangekondigd te gaan onderzoeken of de overname de concurrentie op de gamemarkt zal hinderen. De waakhond beslist uiterlijk 1 september of het onderzoek een tweede, uitgebreidere fase krijgt.

De Britse toezichthouder is niet de enige die een onderzoek is gestart naar de overname. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) kondigde in februari aan hetzelfde te doen.

Het onderzoek van de FTC focust zich op het gameaanbod van Activision Blizzard in combinatie met de consoles van Microsoft. Onderzoekers zullen ook bekijken of Microsoft door de overname concurrenten zou kunnen schaden door hun toegang tot de grootste games van het bedrijf te beperken.