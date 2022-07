God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november. De game wordt uitgebracht voor de PlayStation 4 en 5, heeft Sony woensdag aangekondigd.

Eerder had Sony al aangekondigd dat de game dit jaar zou verschijnen, maar een precieze datum was nog niet bekendgemaakt. Het spel stond in eerste instantie gepland voor 2021, maar de productie liep vertraging op.

De ontwikkelaar schreef eerder in een verklaring op Twitter dat de studio "gefocust blijft op het afleveren van een game van topkwaliteit". Tegelijkertijd moet de ontwikkelaar ook "het welzijn en de veiligheid van het team" op peil houden.

God of War: Ragnarök volgt het in 2018 verschenen God of War op, waarin hoofdpersoon Kratos uit eerdere delen op avontuur gaat met zijn zoon. Daarbij nemen ze het op tegen monsters uit de Noorse mythologie.