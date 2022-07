Zuid-Afrikaanse kinderen die jonger zijn dan tien jaar mogen alleen nog gamen als een volwassene toezicht houdt, meldt Business Insider woensdag. De nieuwe regels gaan volgende maand in.

De Film and Publication Board, een autoriteit voor inhoudsclassificatie en regulering in Zuid-Afrika, heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor films en games. De regels waren voor het laatst aangepast in 2019.

In de nieuwe richtlijnen staat onder meer dat kinderen onder de tien jaar alleen nog mogen gamen onder toezicht van een volwassene. Volgens de autoriteit bestaan er geen games die geschikt zijn voor alle leeftijden.

In de bijgewerkte regels staat ook dat makers van videogames voorzichtiger moeten zijn met hoe geweld in hun spellen wordt beloond. Het gevaar bestaat dat kinderen op deze manier criminele handelingen aanleren, stelt de autoriteit.

Hoe de nieuwe regels precies gecontroleerd gaan worden, licht de Film and Publication Board niet toe.