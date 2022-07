Facebook-moederbedrijf Meta heeft een man aangeklaagd omdat hij geautomatiseerde Instagram-accounts gebruikte om informatie van 350.000 mensen te verzamelen. De gekopieerde data publiceerde hij later op een eigen website. Daar waren foto's en video's van Instagram-gebruikers zonder hun toestemming te zien.

Meta zou sinds begin vorig jaar al vaker actie hebben ondernomen tegen de man. Zo stuurde het bedrijf hem een brief waarin werd geëist dat hij met zijn acties zou stoppen. Ook werd meermaals zijn toegang tot Instagram en Facebook geblokkeerd.

De man is eigenaar van een zogenoemde kloonsite. Op MyStalk werden Instagram-berichten van mensen doorgezet, zonder dat zij dat wisten en daarvoor toestemming hadden gegeven. Volgens Meta kan informatie op kloonsites worden misbruikt om mensen af te zetten en doen dit soort sites afbreuk aan de geloofwaardigheid van de originele sites of dienst. Meta zegt in de eerste helft van 2021 ruim honderd kloonsites te hebben opgespoord.

Meta klaagt ook het bedrijf Octopus aan. Dit bedrijf verkoopt software waarmee mensen zelf data kunnen verzamelen van diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers, geboortedata en andere persoonsgegevens die mensen op Facebook en Instagram hebben ingevuld.

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is niet blij met die ontwikkeling. Volgens het bedrijf overtreedt Octopus de huisregels van Meta en de digitale auteursrechten door een dienst te bieden waarmee data kunnen worden verzameld. Ook probeert de software dat zodanig te doen dat het onder de radar van Meta blijft.