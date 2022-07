De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het contact met CAPSTONE verloren, de kleine satelliet die ruim een week geleden werd gelanceerd. Het apparaat is onderweg naar de maan als voorbereiding van het Artemis-programma van NASA, dat uiteindelijk weer mensen op de maan moeten zetten.

CAPSTONE is een satelliet ter grootte van een magnetron die een baan rond de maan moet gaan bestuderen. Daar wil NASA later een klein ruimtestation laten zweven, waar astronauten kunnen aanmeren voor en na hun bezoek aan de maan.

Op 4 juli verliet de satelliet zijn baan rond de aarde en ging hij op weg naar de maan. Niet lang daarna verloor hij contact met NASA, meldt de ruimtevaartorganisatie nu. Waardoor dat gebeurde, is niet bekend.

Een team van wetenschappers werkt eraan om de verbinding te herstellen. Ze weten waar de satelliet is, omdat hij kort contact maakte met grondstations in Madrid en Californië. "Als het nodig is, heeft CAPSTONE genoeg brandstof om de nodige baancorrectie richting de maan met enkele dagen uit te stellen", schrijft NASA.

Als het goed gaat, duurt het vier maanden voordat CAPSTONE in een baan rond de maan komt die nooit eerder is afgelegd. De missie van de satelliet duurt vervolgens zes maanden. Hij zal onderzoeken hoe hij het best in de juiste baan rond de maan blijft en zal meten hoelang het duurt voordat verzonden radiosignalen de aarde bereiken.