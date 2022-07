De Indiase overheid dwong Twitter recent om tientallen accounts en tweets te verwijderen. Twitter gaf gehoor aan de oproep en verwijderde de inhoud, maar klaagt de overheid nu aan zodat het bedrijf in de toekomst niet meer aan dit soort bevelen hoeft te voldoen. Dat schrijft The New York Times.

Volgens Twitter kreeg het bedrijf tot afgelopen maandag de tijd om de betreffende berichten in India te verwijderen. Als Twitter niets zou doen, zouden juridische stappen volgen. Om wat voor berichten het precies ging, is niet bekend.

India nam vorig jaar nieuwe internetwetten aan, die de overheid veel meer zeggenschap geven over online inhoud. Daardoor kunnen de autoriteiten Twitter en andere socialemedia-bedrijven dwingen om berichten of accounts voor Indiase gebruikers te verbergen als zij kritiek leveren. Als de bedrijven zich niet aan de regels houden, kunnen leidinggevenden strafrechtelijk worden vervolgd.

Socialemedia-bedrijven zeggen dat de wetten zorgen voor censuur, maar de Indiase overheid noemt het nodig om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Twitter meldt nu in de aanklacht dat de overheid zijn wetten veel te algemeen interpreteert.

Twitter ligt al langer in de clinch met India. Zo werd het Indiase kantoor van Twitter vorig jaar bezocht door de politie, nadat een tweet van de woordvoerder van een politieke partij als 'gemanipuleerde media' was gelabeld. Ook vroeg de overheid al eens om berichten te verwijderen van lokale politici die kritiek uitten op de manier waarop de regering de coronapandemie aanpakte.