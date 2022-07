De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de lancering van zijn Vega-C-raket met bijna een week uitgesteld. De raket wordt op zijn vroegst volgende week woensdag de ruimte in gebracht.

Eigenlijk had de raket aanstaande donderdag gelanceerd moeten worden. Waarom de lancering enkele dagen is uitgesteld, heeft ESA niet precies bekendgemaakt. Het ruimteagentschap meldt alleen "in afwachting te zijn van geschikte omstandigheden voor de lancering". Mogelijk zijn die er nu nog niet.

De Vega-C-raket is de opvolger van de Vega-raket uit 2012. De nieuwe raket is 35 meter lang en is daarmee 5 meter langer dan zijn voorganger. Ook kan hij zwaardere en grotere ladingen naar de ruimte brengen tot maximaal 700 kilometer hoogte. Het is de bedoeling dat de raket satellieten in een lage baan rond de aarde gaat brengen.

Overigens heeft de Vega-C een Nederlands tintje: de ontsteker voor de motoren en een zogenoemde tussentrap (een onderdeel dat ervoor zorgt dat het eerste deel van de raket kan worden afgesneden zodra de brandstof op is) zijn in Nederland gebouwd door Aerospace Propulsion Product (APP) en Airbus.