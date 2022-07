Europese Vega-C-raket werd gemaakt met hulp van Nederlandse bedrijven

Het Europees ruimteagentschap ESA heeft woensdagmiddag voor het eerst zijn Vega-C-raket gelanceerd. De raket heeft een Nederlands tintje: de ontsteker voor de motoren en een zogenoemde tussentrap zijn in ons land gebouwd.

Door: Elisa Heisen

De ontsteker van de raket is gemaakt door het bedrijf Aerospace Propulsion Product (APP), dat gevestigd is in het Noord-Brabantse Klundert. De tussentrap tussen de eerste en tweede brandstoftrap van de raket is ontwikkeld door Airbus Nederland.

De Vega-C-raket bestaat uit vier verschillende trappen met brandstof, legt directeur Frank Meiboom van Airbus Nederland uit aan NU.nl. "Zodra een van deze delen is opgebrand, is het de bedoeling dat de trap wordt afgekoppeld. Hoe minder gewicht je meeneemt in de ruimte, hoe efficiënter."

Airbus Nederland heeft de tussentrap tussen de eerste en tweede trap van de raket gebouwd. Meiboom: "Een tussentrap zorgt ervoor dat het eerste deel van de raket kan worden afgesneden zodra de brandstof op is. Een deel van de tussentrap is bevestigd aan het eerste deel, het andere deel aan de tweede trap."

Raket is langer dan zijn voorganger

De Vega-C-raket is de opvolger van de Vega-raket uit 2012. De nieuwe raket is 35 meter lang en is daarmee 5 meter langer dan zijn voorganger. Ook kan hij zwaardere en grotere ladingen naar de ruimte brengen tot maximaal 700 kilometer hoogte.

Daarnaast is er nog een andere grote wijziging doorgevoerd. "Uniek aan de Vega-C is dat hij opnieuw gestart kan worden in de ruimte. Daardoor kan hij verschillende satellieten in verschillende banen rond de aarde brengen, in plaats van één keer in één baan", zegt Meiboom.

Airbus Nederland begon in 2015 al met de ontwikkeling van de tussentrap. De productie van de tussentrap was een jaar geleden klaar, maar toen moest de rest van de raket nog afgebouwd worden. Meiboom: "In totaal is er met ongeveer dertig tot veertig mensen vier of vijf jaar aan de tussentrap gewerkt."

Onafhankelijke toegang tot de ruimte

Volgens de directeur is de lancering van de Vega-C-raket een nieuwe stap in het beleid van ESA om onafhankelijke toegang tot de ruimte te hebben. "We willen in Europa niet afhankelijk zijn van Amerikanen, Chinezen of Russen. Dat zien we helaas door de omstandigheden in Oekraïne ook weer. Strategisch gezien is het handig om de productie in eigen hand te hebben."

Er wordt intussen alweer gewerkt aan een opvolger: de Vega-E-raket.

