Het Europees Parlement heeft dinsdag twee wetten die de macht van grote internetbedrijven moeten inperken met een overtuigende meerderheid goedgekeurd. Bedrijven als Google, Meta (eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp) en Apple moeten zich daardoor aan nieuwe Europese regels gaan houden.

Het gaat om de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA). De DMA richt zich op een gelijk speelveld voor bedrijven, terwijl de DSA zich focust op hoe platforms zijn ingericht voor gebruikers.

Het parlement stemde dinsdag met 539 stemmen voor de DSA. Er waren 54 stemmen tegen en dertig parlementsleden brachten geen stem uit. 588 afgevaardigden stemden voor de DMA, tegenover elf stemmen tegen en 31 onthoudingen.

De DSA dwingt techbedrijven tot belangrijke verplichtingen die de verspreiding van onder meer illegale inhoud en desinformatie tegen moeten gaan. Zo moeten de bedrijven transparanter zijn over hoe ze berichten beoordelen en komt er een verbod op bepaalde soorten reclame. Kinderen mogen bijvoorbeeld geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien krijgen.

Een belangrijk gevolg van de DMA is dat chatdiensten moeten worden opengesteld, zodat gebruikers van verschillende apps met elkaar kunnen praten. Iemand die WhatsApp gebruikt, moet straks bijvoorbeeld kunnen praten met iemand die de dienst Signal gebruikt.

Ook mogen appontwikkelaars niet meer worden gedwongen om het betaalsysteem van een appwinkel te gebruiken. Daarnaast mogen bedrijven hun eigen diensten en producten niet meer zomaar bovenaan de zoekresultaten plaatsen, zodat ook concurrenten meer kans krijgen.

Einde aan 'digitale Wilde Westen'

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) zegt nu echt van start te kunnen met de vernieuwing van de Europese digitale markt. "Zo geven we ondernemers van klein tot groot groeikansen, bevorderen we eerlijke concurrentie en zijn consumenten beter beschermd", aldus de minister.

Rapporteur voor de DSA Christel Schaldemose noemt de digitale wereld een soort Wilde Westen, waar de grootsten en sterksten de dienst uitmaken. "Maar er is een nieuwe sheriff in de stad: de DSA. De regels en rechten zijn voortaan strenger. We gooien de zwarte doos van algoritmen open, zodat we de geldmachines achter deze sociale platforms eens goed kunnen doorlichten."

De stemming in het parlement was een van de laatste hordes die genomen moesten worden. In september moet de Raad beide wetten nog formeel goedkeuren. Vanaf 2023 treedt de DMA in werking, de DSA volgt een jaar later.