Een hacker claimt een enorme hoeveelheid persoonlijke informatie van Chinese burgers te hebben gestolen van de politie in Sjanghai. De data worden volgens Bloomberg te koop aangeboden op een hackerforum.

Het zou gaan om een gigantische database van 23 terabyte. Daarin zouden namen, adressen, geboorteplaatsen, telefoonnummers en identiteitsbewijzen staan. The Wall Street Journal heeft een deel van de data ingezien en heeft de echtheid geverifieerd bij enkele mensen van wie een telefoonnummer werd meegeleverd.

Tussen de documenten staan ook aangiftes en processen-verbaal. Die zouden teruggaan tot 1995. De politie van Sjanghai heeft vooralsnog niet gereageerd.

De hacker, die zichzelf ChinaDan noemt, vraagt op een hackerforum 10 bitcoins voor de data. Dat komt op dit moment neer op ruim 195.000 euro.

Het is onduidelijk wie de hacker is en hoe de persoon aan de data is gekomen. Als de informatie in het pakket allemaal klopt, is dit volgens cybersecurityexperts het grootste datalek in de Chinese geschiedenis.