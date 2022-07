Telefoonmaker Xiaomi heeft de 12S Ultra gepresenteerd. Het nieuwe toptoestel zal in China verschijnen. De smartphone valt op met het camera-eiland op de achterkant, dat op één lens lijkt en dat een derde van de ruimte in de behuizing in beslag neemt.

De 12S Ultra is onderdeel van de 12S-serie. Dat zijn de nieuwe toptelefoons van Xiaomi, die een half jaar na de vorige reeks worden uitgebracht.

Op de achterkant van de 12S Ultra lijkt één cameralens te zijn geplaatst. In werkelijkheid zijn het er drie: een groothoeklens (48 megapixel), een periscooplens (48 megapixel, bedoeld om te zoomen) en een standaardlens. Die laatste heeft een enorme sensor van 1 inch - volgens Xiaomi de grootste ooit op een smartphone.

Het gaat om een Sony IMX989-sensor (50 megapixel). Dankzij de grootte van de sensor moet hij meer licht vangen in donkere omgevingen. Ook moeten kleuren beter worden vastgelegd.

Volgens Xiaomi-directeur Lei Jun heeft Xiaomi de grote camerasensor samen met Sony ontwikkeld. De bedrijven hebben de kosten (omgerekend ruim 14 miljoen euro) gesplitst. Overigens zegt de directeur dat de sensor later ook door andere smartphonemakers gebruikt kan worden, "ter promotie van de verbeteringen op het gebied van mobiele camera's".

Niet in Nederland te koop

Het toestel heeft verder een oledscherm van 6,73 inch. Het scherm kan tot 120 keer per seconde verversen. Dat kan tegenwoordig op de meeste toptelefoons. Het zorgt ervoor dat beelden soepel en zonder haperingen worden getoond. De telefoon heeft verder een 4.860mAh-accu en ondersteunt snelladen tot 67 Watt.

Vooralsnog verschijnen de telefoons in de 12S-serie alleen in China. De 12S Ultra kost 5.999 yuan (zo'n 859 euro). Het is niet bekend of het toestel later nog in Nederland verschijnt. De Xiaomi 12-reeks verscheen wel in ons land.