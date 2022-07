De aankomende Apple Watch 8 krijgt naar verluidt een thermometer, meldt persbureau Bloomberg. Daarmee kan worden vastgesteld of een gebruiker verhoging of koorts heeft.

Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt in zijn nieuwbrief dat de smartwatch een nieuwe ingebouwde sensor krijgt die lichaamstemperatuur kan meten.

Volgens de journalist kan het horloge geen exacte temperatuur aangeven, maar wel inschatten of een gebruiker verhoging of koorts heeft. De gebruiker moet dan wel zelf nog een echte thermometer gebruiken om te kijken hoe hoog de verhoging of koorts daadwerkelijk is.

Gurman verwacht dat de sensor wordt toegevoegd aan zowel de normale Apple Watch 8 als aan de versie die is bedoeld voor beoefenaars van extreme sporten. Vermoedelijk krijgt de Apple Watch SE de mogelijkheid niet.

De drie horloges verschijnen waarschijnlijk later dit jaar.