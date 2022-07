Een satelliet van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Rocket Lab is maandag met succes uit zijn baan rond de aarde gebroken en nu op weg naar de maan, meldt persbureau Bloomberg. Met de missie wordt voorbereidend werk gedaan voor het Artemis-programma van NASA, dat uiteindelijk weer mensen naar de maan moet brengen.

Rocket Lab lanceerde de CAPSTONE-satelliet (wat staat voor Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) dinsdag met een raket vanaf het schiereiland Mahia in Nieuw-Zeeland. Het duurt nog vier maanden totdat de satelliet de maan bereikt.

CAPSTONE gaat testen welke stuwkracht er nodig is om in de juiste baan om de maan te komen. Ook test hij technologie voor navigatie.

Als de missie succesvol verloopt, helpt deze NASA in de toekomst de maan veiliger te benaderen en ruimtevaartuigen in een baan rond de maan te brengen. De missie van CAPSTONE zal zo'n zes maanden duren.

De satelliet had eigenlijk begin 2021 de lucht in moeten gaan, maar dat werd uitgesteld. Ook de locatie werd veranderd. In plaats van een lancering vanuit de Verenigde Staten vertrok de satelliet vanuit Nieuw-Zeeland.