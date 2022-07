Meta stopt na nog geen jaar met Novi, de digitale portemonnee waarin onder meer cryptogeld bewaard kan worden. Dat meldt het bedrijf op een hulppagina. Novi werd sinds oktober vorig jaar in een aantal landen getest.

De pilot van Novi komt ten einde en krijgt geen vervolg. Aan gebruikers is opgeroepen om voor 1 september het geld van hun Novi-rekening te halen. Vanaf 21 juli kan geen geld meer worden toegevoegd aan de portemonnee.

Novi had een eigen app en werd gebruikt via WhatsApp. Toch bleef het een vrij kleinschalig experiment in de VS en Guatemala, dat niet uitbreidde naar andere landen. De portemonnee werd uitgebracht met ondersteuning voor de cryptomunt Pax Dollar, die gekoppeld was aan de Amerikaanse dollar. Later werd ook Meta's eigen munt Diem toegevoegd.

Toch was al vrij snel duidelijk dat Novi geen succes werd. Een maand nadat ondersteuning voor Diem werd toegevoegd, vertrok Novi-directeur David Marcus bij Meta. Begin 2022 werd bekend dat de Diem Association, de organisatie achter Diem, zijn activa verkocht aan de Amerikaanse cryptobank Silvergate.

Met het sluiten van Novi lijken alle inspanningen van Meta op het gebied van digitaal geld ten einde. Het is niet bekend of het bedrijf achter de schermen nog werkt aan een vervolg van het experiment.