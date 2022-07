De politie heeft in Nederland drie mensen gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij het bedrijf EncroChat, dat telefoons leverde met een versleutelde berichtendienst. Dat schrijft de NOS.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdachten zich onder meer hebben schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel geld. Vorige week zijn er meerdere doorzoekingen geweest, al worden daar vanwege lopend onderzoek verder geen uitspraken over gedaan.

De verdachten blijven nog zeker twee weken vastzitten. Het OM zegt dat ze betrokken zijn geweest bij "de criminele organisatie rond EncroChat". De dienst werd veel gebruikt door criminelen om berichten uit te wisselen.

Omdat de berichten via de dienst versleuteld werden verzonden en ontvangen, waanden veel van hen zich veilig genoeg om vrijuit over criminele activiteiten te praten. In 2020 werd bekend dat de Nederlandse en Franse politie de dienst had gehackt en dat al jaren kon worden meegelezen.

Naar aanleiding daarvan zijn de afgelopen jaren honderden verdachten gearresteerd. Op het moment lopen meerdere rechtszaken waarin de EncroChat-berichten als bewijs worden opgevoerd.