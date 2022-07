WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee gebruikers voor anderen kunnen afschermen wanneer ze online zijn. Dat blijkt uit informatie van het doorgaans goed geïnformeerde WABetaInfo. De mogelijkheid tot afschermen zou in een toekomstige update moeten verschijnen.

Het is al langer mogelijk om te verbergen wanneer je voor het laatst actief was op WhatsApp. Maar mensen krijgen het nog wel van elkaar te zien wanneer ze online zijn. In een gesprek is dan onder de naam van de ontvanger het tekstje 'Nu online' te zien.

Niet iedereen wil dat anderen kunnen zien wanneer ze WhatsApp open hebben. Zij kunnen dat volgens WABetaInfo in de toekomst verbergen. Als mensen hun 'Nu online'-status afschermen, kunnen ze van anderen ook niet meer zien wanneer ze actief zijn.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe functie officieel zou uitbrengen. Mogelijk duurt dat nog even, want vaak verschijnen dit soort opties eerst in een bètaversie van de app. Dat is op het moment nog niet het geval. WABetaInfo schrijft alleen dat WhatsApp op dit moment aan de functie werkt.

De laatste tijd heeft WhatsApp verschillende maatregelen getroffen waardoor gebruikers meer controle krijgen over hun privacy in de app. Zo kunnen mensen zelf bepalen wie hun profielfoto mag zien.